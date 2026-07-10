España: condenan a cura a 52 años por abusar y grabar a 4 mujeres

La Audiencia de Málaga, España, condenó a 52 años de prisión a un sacerdote por agredir sexualmente a cuatro mujeres a las que previamente sedaba y dejaba inconscientes para después grabar los abusos.

El acusado, conocido como el padre Fran, entabló relaciones de amistad con las víctimas a través de actividades religiosas.

Así, aprovechándose de la confianza generada, les suministraba una sustancia desconocida que les provocaba una profunda somnolencia y pérdida de conciencia, momento en el que satisfacía sus deseos sexuales sin el consentimiento de las mujeres.

En este sentido, el Tribunal le impuso 12 años por cada una de las tres primeras agresiones, cuatro años por la cuarta, y tres años por cada delito de revelación de secretos.

Además, deberá indemnizar a las víctimas con más de 403,000 euros; por lo que el Obispado de Málaga ya manifestó que asumirá el pago de esas compensaciones.