Sismo de magnitud 6.1 sacude el occidente de Cuba

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió hoy el extremo occidental de Cuba, con epicentro en el Canal de Yucatán, a unos 104 kilómetros de Mantua, en la provincia de Pinar del Río, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Cuba registra fuerte temblor en Canal de Yucatán

El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad aproximada de 10 kilómetros y fue percibido en distintas zonas de Cuba, Florida y México, de acuerdo con los primeros reportes.

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba (CENAIS) presentó una estimación preliminar ligeramente mayor, al ubicar el sismo en magnitud 6.2.

Según el informe del CENAIS, el epicentro se localizó a 142 kilómetros al noroeste de Minas de Matahambre, también en la provincia de Pinar del Río.

El evento llamó la atención de especialistas porque ocurrió al norte del occidente cubano, en una zona considerada relativamente estable desde el punto de vista tectónico.

La mayoría de los terremotos importantes que afectan a Cuba suelen relacionarse con la falla Oriente y con el límite entre las placas del Caribe y Norteamérica, ubicadas al sur de la isla.

En este caso, el temblor se produjo en el Canal de Yucatán, una región de transición geológica entre la Plataforma de Florida, la Plataforma de Yucatán y las cuencas profundas del Golfo de México y el Caribe.

Aunque esa zona no cuenta actualmente con un límite activo de placas tectónicas, su subsuelo conserva antiguas fallas formadas durante la apertura del Golfo de México, hace más de 150 millones de años.

Los especialistas explican que este tipo de fenómeno puede ocurrir por la llamada reactivación de fallas heredadas.

Eso significa que fracturas muy antiguas, dormidas durante largo tiempo, pueden volver a moverse bajo nuevas condiciones de presión en la corteza terrestre.

La ubicación del sismo también coincide con áreas cercanas al Escarpe de Florida y otras estructuras submarinas del Canal de Yucatán, zonas que siguen siendo estudiadas por su compleja evolución geológica.