900 serpientes escapan tras inundaciones en China

Unas 900 serpientes escaparon de una granja en Guangxi, al sur de China, después que las inundaciones provocadas por el tifón Maysak destruyeran criaderos en la ciudad de Hengzhou.

Inundaciones en China liberan hasta 900 serpientes de una granja

Las autoridades chinas pidieron especial cuidado por la presencia de cobras venenosas, mientras se reportó la muerte de una mujer en el municipio de Yunbiao tras ser mordida por una de las serpientes.

La emergencia ocurrió luego del colapso de la represa de un embalse, que provocó graves inundaciones y arrasó una granja de serpientes en Yunbiao.

La fuerza del agua destruyó las instalaciones y arrastró cientos de reptiles hacia zonas cercanas.

Wu Zhi, presidente del comité de la aldea de Dengwei, dijo al medio Red Star News que las estimaciones preliminares apuntan a entre 800 y 900 serpientes escapadas tras la riada.

Videos compartidos en redes sociales mostraron a los reptiles desplazándose entre aguas lodosas, mientras pobladores observaban con preocupación o intentaban capturarlos.

🚨A massive flood struck Guangxi, China. A snake farm was completely destroyed by the raging waters. Nearly 900 snakes, including highly venomous cobras, have escaped, slithering everywhere through the flooded area😱#ChinaFlood#NaturalDisasterpic.twitter.com/IMHhACoghg — Nature Paws| Rim (@ykhana2_hana) July 8, 2026

En la zona se criaban principalmente cobras venenosas, serpientes rey de las ratas y serpientes de agua.

La oficina regional de Hengzhou confirmó que aparecieron serpientes en algunas aguas de varios pueblos inundados, aunque no detalló el origen exacto de todos los animales detectados durante las labores de emergencia.

Varios vecinos se organizaron de forma voluntaria para apoyar la recaptura, usando equipo y herramientas de pesca.

#China: 🇨🇳 More than 900 highly poisonous snakes are roaming around after breeding facility get destroyed pic.twitter.com/hsSnnj4Exvhttps://t.co/sP53F7XHOo — GeoPanda (@Geotactix) July 8, 2026

Expertos locales señalaron que muchas serpientes podrían morir si permanecen sumergidas durante un período prolongado.

La situación se suma a los daños provocados por el tifón Maysak, que mantiene a China en alerta por inundaciones, deslaves, tormentas eléctricas y tornados.

Solo en Guangxi se registraron 6 muertes y más de 130,000 evacuados.

En la provincia noroccidental de Gansu, un deslizamiento de tierra sepultó a trabajadores forestales y dejó 21 fallecidos.

En Hubei, tornados y tormentas eléctricas causaron al menos 11 muertes adicionales, según el reporte.

Las autoridades chinas también se preparan para el posible impacto del supertifón Bavi en el sureste del país durante el fin de semana.