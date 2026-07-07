Nuevos bombardeos de Israel dejan seis personas asesinadas y 20 heridos en Gaza

Al menos seis palestinos fueron asesinados y más de 20 resultaron heridos en una serie de nuevos ataques aéreos israelíes contra la sitiada Franja de Gaza, en medio de incesantes violaciones del alto el fuego por parte de la entidad ocupante.

En el primer incidente, al menos dos personas murieron el lunes en un ataque con aviones no tripulados israelíes contra un vehículo a lo largo de la calle al-Rashid en Khan Yunis, en el sur de Gaza. Otros dos palestinos fueron asesinados un ataque a una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en al-Mawasi, cerca de Khan Yunis.

Una fuente del Hospital al-Shifa confirmó que un matrimonio también fue víctima de un ataque israelí con aviones no tripulados contra un apartamento en la ciudad de Gaza. En total, los ataques hirieron al menos a 22 personas. Los Comités de la Unión de Pescadores también dijeron que tres pescadores palestinos resultaron heridos por disparos de drones israelíes frente a la costa de la ciudad de Gaza.

Los últimos asesinatos se producen a pesar de que Israel aceptó un alto el fuego mediado por Estados Unidos en octubre del año pasado. Las violaciones del ejército israelí de este acuerdo han dejando al menos a 1.072 personas asesinadas y otras 3.463 heridas desde que entró en vigor la tregua.

Las últimas víctimas elevan el número total de muertos en la guerra genocida de Israel en los territorios palestinos bloqueados desde octubre de 2023 a al menos 73.098, y otros 173.571 resultaron heridos. Lanzada el 7 de octubre de 2023, con el apoyo de Estados Unidos, la guerra genocida israelí contra Gaza también ha causado importantes daños materiales, destruyendo casi el 90 % de la infraestructura civil.