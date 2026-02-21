Brote mortal en Tailandia: mueren más de 70 tigres por virus letal

Las autoridades de Tailandia intentan contener un devastador brote de enfermedad que ha provocado la muerte de al menos 72 tigres cautivos en parques naturales de la provincia de Chiang Mai, en el norte del país.

De acuerdo con reportes preliminares difundidos por el The Bangkok Post, todos los animales fallecidos estaban infectados con parvovirus felino, también conocido como panleucopenia felina, una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente mortal en felinos.

Este virus afecta de forma severa el sistema digestivo y el sistema inmunológico de los animales. Entre los principales síntomas se encuentran vómitos, diarrea con sangre, fiebre elevada, letargo y pérdida de apetito.

La rápida propagación y la gravedad del cuadro clínico han generado alarma entre especialistas y autoridades sanitarias.