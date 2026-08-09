Tres turistas colombianas mueren en accidente aéreo en Río de Janeiro

4 personas murieron ayer sábado al estrellarse un helicóptero turístico en una zona boscosa del Parque Nacional de Tijuca, en Río de Janeiro, Brasil.

Abuela, madre y nieta colombianas murieron en accidente de helicóptero en Brasil

Las víctimas fueron identificadas como el piloto brasileño Alessandro Rocha y las colombianas Lida Rocío Cubillos, de 59 años; Wendy Manrique Cubillos, de 37; y Sofía Murillo Manrique, de 17 años.

Las tres mujeres pertenecían a una misma familia y realizaban un vuelo panorámico cuando la aeronave cayó cerca de Vista Chinesa, uno de los miradores más conocidos de la ciudad.

Ninguno de los ocupantes sobrevivió al accidente.

El helicóptero era un Robinson R44, matrícula PP-MFS, utilizado para recorridos turísticos sobre algunos de los principales atractivos de Río de Janeiro.

La aeronave cayó en una zona de selva aislada y con fuertes pendientes en el área de Alto da Boa Vista, lo que complicó el acceso de los equipos de emergencia.

Tras el impacto se produjo un incendio que alcanzó parte del bosque, aunque las llamas fueron controladas por los bomberos.

El Cuerpo de Bomberos movilizó a casi 40 efectivos militares y 11 vehículos para atender la emergencia y recuperar a las víctimas.

El teniente coronel Fábio Contreiras explicó que algunos sectores únicamente podían ser alcanzados utilizando cuerdas y equipos especiales de seguridad debido a las pendientes y precipicios.

Viajaban por primera vez a Brasil

Según medios brasileños citados en el reporte, era la primera vez que las tres turistas colombianas visitaban Brasil.

Habían llegado a Río de Janeiro el lunes y tenían previsto regresar el martes, después de recorrer distintos puntos de la ciudad y visitar Búzios, en la Región de los Lagos.

El viaje familiar tenía como motivo la celebración de los 15 años de Laura, otra joven integrante del grupo que también se encontraba en Brasil.

Junto a las víctimas viajaban Víctor Manrique, hijo de Rocío; su esposa Daniela Castañeda; y la hija de ambos, de 15 años.

Familiares indicaron a medios brasileños que el grupo encontró y reservó el paseo turístico en helicóptero después de buscar opciones en redes sociales.

La Cancillería de Colombia confirmó posteriormente, de manera preliminar, que las tres pasajeras fallecidas eran ciudadanas colombianas.

Autoridades investigan las causas

Hasta el momento no se determinó qué provocó la caída del helicóptero.

El sábado amaneció con condiciones meteorológicas estables en Río de Janeiro, aunque un día antes la ciudad permaneció bajo alerta por fuertes rachas de viento.

El mirador de Vista Chinesa y los caminos cercanos fueron cerrados temporalmente para permitir el trabajo de los equipos de rescate.

El accidente se produjo menos de dos meses después de otra tragedia aérea ocurrida el 14 de junio en Río de Janeiro, cuando dos helicópteros chocaron en pleno vuelo y murieron 6 personas.