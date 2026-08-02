Avioneta cae en Perú y deja 13 muertos en Líneas de Nazca

13 personas murieron, entre ellas 11 turistas de España, Italia y Alemania, al estrellarse una avioneta que realizaba un sobrevuelo turístico por las famosas Líneas de Nazca, en Perú.

Accidente de avioneta deja 13 fallecidos cerca de Nazca

El accidente ocurrió el sábado alrededor de la 1:00 de la tarde, a unos 2 kilómetros del aeropuerto de Nazca, sin que se reportaran sobrevivientes.

Entre las víctimas también se encuentran los 2 tripulantes peruanos de la aeronave, según la información preliminar de las autoridades.

Los turistas fallecidos fueron identificados como 7 italianos integrantes de dos familias, además de dos parejas de España y Alemania.

Listado de los fallecidos

TRIPULACIÓN (Perú):

-Américo Salazar – Piloto

-Irenka del Carpio – Copiloto

Irenka del Carpio

Américo Salazar

PASAJEROS DE ITALIA:

-Elena Sala (58 años)

-Matteo Gianturco (24 años)

-Lorenzo Angelucci (24 años)

-Massimo Angelucci (58 años)

-Cristina Maria Bianco (57 años)

-Paolo Gianturco (59 años)

-Pietro Gianturco (18 años)

PASAJEROS DE ALEMANIA:

-Andreas Hofmann (78 años)

-Gertrud Maria Hofmann (77 años)

PASAJEROS DE ESPAÑA:

-Yerro Alfredo Avilés Muñoz (52 años)

-Ana Isabel Sánchez Muñoz (52 años)

La avioneta pertenecía a la empresa Aerodiana y había despegado al mediodía desde el aeropuerto de Pisco, en la región de Ica, con destino a la zona turística de los geoglifos.

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la aeronave era una Cessna Gran Caravan C-208, con capacidad para 12 pasajeros.

Cuando sobrevolaba las cercanías de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo, la tripulación reportó una emergencia a la torre de control del aeródromo de Nazca.

Después de esa comunicación, se perdió todo contacto radial con la avioneta.

Las causas del accidente aún no fueron determinadas.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, lamentó la muerte de los 13 ocupantes y señaló que el ministro de Transportes realiza la investigación correspondiente.

También indicó que la Cancillería se comunica con los consulados de los ciudadanos extranjeros fallecidos.

Fujimori añadió que las autoridades evalúan la clausura temporal del aeropuerto del que partió la avioneta de Aerodiana.

El Instituto de Medicina Legal coordinará el traslado de los restos a la morgue para su identificación y posterior entrega a las familias.

La empresa Aerodiana expresó su pesar por el accidente, envió condolencias a los familiares de los fallecidos y aseguró que colaborará con las autoridades en todo lo requerido.

La compañía afirmó que durante sus 18 años de operación mantuvo un compromiso permanente con la seguridad de pasajeros y tripulantes.

El accidente ocurrió un día después de que la región de Ica registrara un aumento en la velocidad de los vientos Paracas, que alcanzaron una intensidad moderada de 50 kilómetros por hora en la ciudad de Pisco, según el Senamhi.