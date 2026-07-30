3 hombres mueren a balazos en vela de asesinado en Guatemala

Tres hombres murieron la madrugada de este jueves luego de que varios desconocidos los atacaron a balazos mientras participaban en la vela de una persona que fue asesinada ayer miércoles en Chimaltenango, Guatemala.

Tres personas son ultimadas a balazos durante vela de otro asesinado en Guatemala

Los Bomberos Voluntarios de Parramos, Chimaltenango, informaron que el hecho armado se registró en la 3a. avenida en el cantón La Libertad, en ese municipio.

Indicaron que, tras la alerta, se movilizaron de inmediato y, al llegar al lugar, los paramédicos localizaron a tres hombres con heridas de proyectil de arma de fuego.

Según el reporte de los bomberos, dos de las víctimas ya no contaban con signos vitales al momento de la evaluación.

Agregaron que la tercera víctima fue estabilizada en el lugar y trasladada en estado crítico al Hospital Regional de Chimaltenango; sin embargo, minutos después, personal médico confirmó que falleció a consecuencia de la gravedad de las heridas.

