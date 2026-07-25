Trágico accidente de autobuses en Siria deja 35 muertos y 30 heridos

Al menos 35 personas murieron y otras 30 resultaron heridas tras un grave accidente de tránsito ocurrido en la carretera entre las ciudades de Al-Sukhnah y Palmira, en Siria.

Según el Ministerio del Interior, en el siniestro estuvieron involucrados un autobús que transportaba miembros de las Fuerzas de Seguridad Interna y otro con pasajeros civiles. Las autoridades desplegaron equipos de emergencia, helicópteros y personal médico para evacuar a los heridos y trasladar a las víctimas.

La colisión provocó un incendio que fue controlado por la Defensa Civil Siria. Mientras tanto, hospitales y servicios de salud activaron planes de emergencia para atender a los afectados.

La autopista Deir Ezzor-Damasco, donde ocurrió el accidente, es conocida como la “Carretera de la Muerte” debido a la alta incidencia de accidentes y al deterioro de su infraestructura.