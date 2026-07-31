Nicaragua envía condolencias al gobierno de Argelia tras accidente trágico en la ciudad de Boumerdes

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, envió un mensaje de solidaridad y sinceras condolencias al Presidente de la República Argelina Democrática y Popular, Abdelmadjid Tebboune, tras el trágico accidente registrado la mañana de este viernes en la ciudad de Boumerdes.

El siniestro, ocurrido al este de la capital argelina, dejó como saldo decenas de personas fallecidas y heridas, afectando en su mayoría a niñas y niños.

A través de la misiva diplomática, los Copresidentes expresaron el abrazo fraterno y el cariño del pueblo nicaragüense, extendiendo sus oraciones a las familias de las víctimas para que encuentren consuelo, así como sus deseos por la pronta recuperación de los ciudadanos que resultaron lesionados.