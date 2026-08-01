Al menos 3 muertos y 21 heridos en un atentado en un restaurante de Moscú

Tres personas perdieron la vida en el incidente, entre ellas un guardia de seguridad que impidió la entrada de una sospechosa con el artefacto al restaurante.

La explosión en un restaurante en el centro de Moscú, que se produjo este sábado y causó la muerte de tres personas y 21 heridos, se provocó con un artefacto improvisado, informa el Comité Nacional Antiterrorista (CNA).

«El Centro de Información del Comité Nacional Antiterrorista comunica que el 1 de agosto de 2026, a las 19:55 horas, un artefacto explosivo improvisado detonó en un restaurante de la plaza Kúdrinskaya en Moscú», reza el comunicado.

Tres personas perdieron la vida: un guardia de seguridad que impidió la entrada de una sospechosa al restaurante, la propia sospechosa y un cliente. Actualmente se están llevando a cabo las diligencias e investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias del incidente.