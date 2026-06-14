Un cantante, un youtuber y un cineasta fallecen en choque de helicópteros en Brasil

El cantante estadounidense Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, y el cineasta argentino Lucas Vignale figuran entre las seis víctimas mortales del choque de dos helicópteros ocurrido la mañana de este domingo en Río de Janeiro, Brasil, según reportaron medios internacionales.

Oliver Tree y Gaspi mueren en accidente en Brasil

Oliver Tree además de cantante, era compositor y productor, conocido por su estilo excéntrico, su sentido del humor y su propuesta musical que mezclaba géneros como pop, rock alternativo, electrónica, hip hop e indie.

Alcanzó notoriedad internacional con canciones como Life Goes On, Hurt y Miss You.

Por su parte, el Youtuber Gaspar Prim tenía casi 7.5 millones de seguidores en redes sociales y estaba en Río de Janeiro como parte de su gira “La Primera Gira Mundial del Mundo”.

En tanto, el cineasta argentino Lucas Vignale, de 28 años, famoso por sus producciones junto a Duki, Trueno, Nicki Nicole y Wos.

La tragedia aérea ocurrió en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río, donde dos aeronaves colisionaron en el aire y luego cayeron en puntos cercanos.

El accidente dejó al menos seis personas fallecidas, entre pasajeros y pilotos, de acuerdo con los reportes citados.

Los pilotos fueron reportados como Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Una de las aeronaves cayó dentro de un estacionamiento privado y se incendió, provocando daños en varios vehículos que estaban en el lugar.

La noticia golpeó fuerte al mundo del entretenimiento, especialmente entre seguidores de Oliver Tree y Gaspi, quienes comenzaron a reaccionar en redes sociales tras conocerse los primeros informes.

El productor musical Waoo publicó varias historias en Instagram donde lamentó la muerte de sus amigos Lucas Frota y Oliver Tree.

En uno de sus mensajes, expresó su dolor por la partida de Lucas, a quien describió como una persona iluminada y maravillosa.

Waoo también contó que tenía previsto subir al helicóptero, pero finalmente no lo hizo por miedo, por lo que sus amigos le consiguieron un automóvil para trasladarse.

Tras el accidente, el productor pidió ayuda para localizar a la familia de Oliver Tree y comunicarles lo ocurrido.

El caso continúa generando consternación por la dimensión del accidente y por los nombres vinculados a la tragedia.