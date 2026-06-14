Jovencita brasileña muere al hacer puenting sin cuerda de seguridad

La joven brasileña Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, murió el pasado sábado tras ser lanzada al vacío desde el Puente del Esqueleto, en Limeira, São Paulo, mientras practicaba puenting en la que, según las investigaciones preliminares, no le colocaron la cuerda de seguridad.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años

El salto se realizó desde una altura aproximada de 40 metros, en un sitio abandonado que se volvió popular para realizar este tipo de prácticas extremas.

De acuerdo con los reportes, la joven contrató los servicios de las empresas “Entre Cuerdas” e “Ih Voei” para participar en la actividad.

La tragedia generó conmoción en Brasil luego de que circularan videos del momento del accidente, grabados desde distintos ángulos por personas que se encontraban en el lugar.

🚨🇧🇷 TRAGEDIA EN BRASIL: Una joven de 21 años, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, murió tras caer de 40 metros en la "Ponte do Esqueleto" (Limeira, São Paulo).

Los operadores de la empresa "Entre Cordas" la levantaron en posición "superman" y la lanzaron al vacío olvidando por… pic.twitter.com/Mo0RDRAgvi — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) June 13, 2026

Las autoridades brasileñas investigan si empleados de la empresa omitieron la revisión final del equipo antes de lanzar a la joven desde el puente.

Según los primeros informes, Maria Eduarda llevaba arnés, pero no contaba con la sujeción necesaria para realizar el salto de forma segura.

Tras el accidente, dos instructores intentaron huir por una zona boscosa, pero fueron localizados por la Policía Militar con apoyo de un helicóptero.

En total, 6 personas fueron detenidas y el caso quedó en manos del Segundo Distrito Policial de Limeira.

Tres hombres que participaron directamente en el lanzamiento fueron detenidos bajo sospecha de homicidio con dolo implícito y deberán presentarse ante una audiencia en los próximos días.

Dos de ellos declararon que eran responsables de atar las cuerdas, aunque afirmaron no recordar en qué momento ocurrió la falla.

Un tercer detenido, que según los videos ayudó a sostener las piernas de la joven, dijo que únicamente fue llamado para colaborar con el lanzamiento.

Maria Eduarda era graduada en Educación Física y Gestión Deportiva y vivía en Jandira, municipio ubicado a unos 150 kilómetros de Limeira.

En sus redes sociales compartía contenido relacionado con deportes, naturaleza, bienestar y actividades al aire libre.

Horas antes del accidente, publicó imágenes de su llegada al puente y de las pulseras de identificación entregadas para participar en la actividad.

También compartió una frase en tono de broma que luego se viralizó por el trágico desenlace: “¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?”.

Horas antes había compartido varias fotos en sus redes sociales

El abogado Rafael Gomes dos Santos, representante de los involucrados, dijo al medio G1 que el bungee jumping no está regulado, aunque tampoco prohibido en la zona.

Según su versión, en ese mismo lugar ya se realizaron eventos similares sin incidentes.

La actividad en la que murió la joven contó con alrededor de 100 participantes, mientras la empresa cobraba 180 reales (unos 36 dólares) por salto y tenía programadas otras fechas para los próximos meses.

Tras la tragedia, las cuentas de Instagram de las compañías vinculadas al evento fueron desactivadas.

El prometido de Maria Eduarda, quien estaba presente en el lugar, tuvo que ser trasladado a urgencias debido al fuerte impacto emocional sufrido tras el accidente.