Japón ordena evacuar a más de 5,000 personas por tifón Dolphin

Las autoridades de Japón ordenaron evacuar a más de 5,000 personas en la prefectura de Kagoshima, ante el avance del tifón Dolphin, que también obligó a cancelar cientos de vuelos en el sur del país.

Tifón Dolphin golpea el sur de Japón con vientos de 216 km/h

La tormenta registró vientos de hasta 216 kilómetros por hora, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que la describió como un sistema «grande y fuerte».

El fenómeno avanza hacia el mar de China Oriental, mientras las autoridades mantienen alertas por lluvias intensas y fuertes vientos que podrían extenderse durante el fin de semana.

Ante el riesgo, se pidió a la población extremar precauciones y seguir las orientaciones oficiales en las zonas bajo amenaza.

Las principales aerolíneas japonesas cancelaron todos los vuelos programados con origen o destino en la prefectura de Okinawa durante la jornada del viernes.

El paso del tifón por estas islas mantiene afectada la conectividad aérea en una de las zonas más expuestas del sur japonés.

Hasta el domingo, el total de vuelos cancelados superará los 600, principalmente de Japan Airlines (JAL) y All Nippon Airways (ANA).

La suspensión de operaciones afectará a unas 86,400 personas, de acuerdo con datos publicados por el diario local Okinawa Times.

La previsión indica que Dolphin cruzará durante el viernes el archipiélago de Ryukyu, el más meridional de Japón.

Luego entrará al mar de China Oriental, desde donde se aproximará gradualmente a la costa este de China.

Las autoridades chinas también comenzaron algunas evacuaciones ante el posible impacto del sistema en su territorio.