Investigan a embajador de Francia por visitas de jóvenes a su residencia

El embajador de Francia en la República Centroafricana, Bruno Foucher, de 65 años, enfrenta un procedimiento administrativo después de que una investigación detectara visitas frecuentes de decenas de jóvenes a su residencia oficial en Bangui.

Bruno Foucher, embajador de Francia en la República Centroafricana

Entre enero de 2024 y marzo de 2026, cerca de 30 mujeres de entre 20 y 30 años acudieron a la vivienda diplomática, algunas de ellas permaneciendo durante la noche, según información publicada por el semanario francés Le Canard enchaîné.

La auditoría señala que se registraban alrededor de 15 visitas de este tipo al mes.

Foucher explicó que algunas de las jóvenes atravesaban situaciones difíciles y necesitaban un lugar tranquilo para descansar, mientras otras acudían para estudiar utilizando su biblioteca y colección de películas.

El diplomático también reconoció haber mantenido relaciones íntimas con 2 de las mujeres, de acuerdo con el reporte.

La investigación reveló además que Foucher financiaba los estudios de enfermería de una joven y le enviaba sobres con dinero.

Preocupación por posibles fallas de seguridad

La conducta del embajador generó inquietud en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia por posibles incumplimientos de los protocolos de seguridad de una residencia diplomática.

Una inspección fue realizada en abril y, tras conocerse sus resultados, las autoridades francesas pusieron en marcha un procedimiento disciplinario.

El informe de la investigación fue remitido al canciller francés el pasado 22 de mayo.

Hasta el momento, Foucher no fue destituido oficialmente y las autoridades aún deben decidir qué sanciones podrían aplicarse.

La Cancillería francesa confirmó que el proceso administrativo continúa abierto, por lo que el futuro del diplomático dependerá de la resolución que adopte el Ministerio de Asuntos Exteriores.