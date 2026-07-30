Terremoto en Japón deja al menos 34 muertos y 86 heridos

Al menos 34 personas murieron y otras 86 resultaron heridas tras el terremoto de magnitud 7.1 que sacudió la isla japonesa de Kyushu, informaron autoridades de la prefectura de Kumamoto, la zona más afectada.

Suben a 34 los muertos por potente terremoto en Japón

Entre los lesionados, 22 presentan heridas leves, 39 sufrieron lesiones de gravedad moderada y 5 se encuentran en estado grave, según datos divulgados por la cadena japonesa NHK.

La primera ministra Sanae Takaichi había situado inicialmente el balance en 30 fallecidos, mientras continuaban las investigaciones para determinar las causas exactas de varias muertes.

El terremoto golpeó con fuerza a distintas comunidades de Kumamoto y provocó daños en edificios, centros comerciales e instalaciones industriales.

Una de las escenas más críticas se registró en el centro comercial Aeon, en la ciudad de Kashima, donde una estructura se derrumbó y se reportó una explosión poco después del fuerte movimiento.

Las autoridades locales confirmaron que 12 personas fueron rescatadas con vida entre los escombros de ese edificio.

Los equipos de emergencia también trabajaron en una fábrica de papel ubicada en la ciudad de Yatsushiro, donde varias chimeneas de extracción sufrieron daños severos.

En ese punto, una decena de personas fueron rescatadas, aunque el incidente dejó 8 fallecidos, de acuerdo con el reporte disponible.