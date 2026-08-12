Más de 265 muertos y cientos de desaparecidos en Colombia

El sismo sacudió a Colombia a las 7:34 am (hora local) del lunes, por lo que las primeras 72 horas se cumplirán en la mañana del jueves.

Los esfuerzos se concentran ahora en aprovechar ese periodo, denominado «ventana de vida», en el que existen mayores probabilidades de encontrar con vida a personas atrapadas bajo los escombros.

Las ciudades de Cali y Pereira continúan entre los puntos más críticos. En la capital del Valle del Cauca, unos 700 rescatistas colombianos y medio centenar de extranjeros trabajan a contrarreloj, mientras las autoridades concentran los esfuerzos en edificios donde consideran que todavía existe una alta probabilidad de encontrar supervivientes.

Solo en Cali ya han sido encontradas con vida 85 personas entre los escombros, aunque más de 150 permanecen desaparecidas.

El Instituto de Medicina Legal informó, por su parte, que ha recibido 202 cuerpos de víctimas del terremoto, de los cuales 121 ya fueron identificados para su entrega a los familiares, entre ellos los de cinco menores de edad.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, afirmó este miércoles que la cifra de fallecidos por el terremoto ascendió a 265.

Además de las víctimas mortales, hay de 53,000 personas afectadas por la tragedia; 3,494 heridos; 496 desaparecidos; 11,347 viviendas destruidas; 53,526 viviendas con averías; 140 edificios derrumbados; 631 centros comunitarios afectados; 1,819 centros educativos con averías; 179 centros de salud con fallas estructurales; 1 puente peatonal caído; 20 puentes vehiculares afectados; 203 vías con afectaciones; 5 aeropuertos afectados y 44 acueductos con averías.