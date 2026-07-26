Siete muertos y 2 heridos deja balacera en Boca del Monte, Guatemala

Un ataque armado dejó 7 personas fallecidas y 2 heridas durante la medianoche del sábado en la zona 2 de Boca del Monte, municipio de Villa Canales, Guatemala, informaron los Bomberos Municipales y la Policía Nacional Civil.

Ataque armado deja 7 muertos y 2 heridos en Guatemala

La balacera ocurrió en la 8a. avenida y 2a. calle, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar una intensa ráfaga de disparos en la vía pública.

Socorristas de los Bomberos Municipales llegaron al lugar y atendieron a un hombre y una mujer con heridas de bala.

Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Roosevelt y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7/19.

Balacera deja siete muertos en Boca del Monte, Guatemala

En la escena, los equipos de emergencia confirmaron inicialmente la muerte de 6 personas.

Entre las víctimas se encontraban 5 hombres, con edades aproximadas de 20 a 45 años, y una mujer de unos 60 años.

Posteriormente, los Bomberos Voluntarios localizaron a otra persona sin signos vitales, elevando el saldo a 7 fallecidos.

Todas las víctimas presentaban impactos de bala y fueron declaradas muertas en el lugar.

Hasta el momento no se informó sobre personas capturadas ni sobre el posible móvil del ataque.

#DePlaneta | Anoche se registró una masacre en #Guatemala.



Al menos seis personas, entre ellas un adolescente de 17 años, murieron y una resultó herida en un ataque armado vinculado a una disputa de territorio por la venta de drogas en la periferia sur de Ciudad de Guatemala… pic.twitter.com/egOHnhusDg — Diario El Salvador (@elsalvador) July 26, 2026

Guatemala enfrenta altos niveles de violencia

El ataque en Boca del Monte ocurre en medio de un contexto de violencia que mantiene en alerta a las autoridades guatemaltecas.

Según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Guatemala registró 297 homicidios durante mayo de 2026, la cifra mensual más alta en lo que va del año.

El reporte indica que el 85 % de los homicidios registrados en los primeros cinco meses del año se concentra en 10 departamentos.

El departamento de Guatemala acumula el 42 % de los casos, seguido de Escuintla, Petén y Chiquimula.

A nivel municipal, el municipio de Guatemala lidera las estadísticas con 195 homicidios.