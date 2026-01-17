Tiroteo deja siete fallecidos en Sudáfrica

Un tiroteo ocurrido la madrugada de hoy sábado en una localidad a las afueras de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, ha dejado siete muertos y tres heridos, informaron fuentes policiales.

De acuerdo con un comunicado de la oficina del comisionado de la provincia del Cabo Occidental, cuya capital es Ciudad del Cabo, «la Policía investiga un incidente de tiroteo en Marikana que cobró la vida de siete personas, una mujer y seis hombres de entre 30 y 50 años».

«El ataque dejó además a otros tres hombres heridos. Las víctimas lesionadas fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir tratamiento», añade el texto.

Según la información oficial, el tiroteo ocurrió poco después de la medianoche, alrededor de las 00:15 hora local (22:15 GMT del viernes). «En esta etapa, se cree que el incidente está vinculado a actividades de extorsión en la zona. Los sospechosos huyeron del lugar y no se han realizado arrestos», señaló la Policía.