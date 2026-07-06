Federación Francesa denuncia a senadora paraguaya por ataques racistas contra Mbappé

La Federación Francesa de Fútbol presentó una denuncia formal ante la fiscalía contra la senadora paraguaya Celeste Amarilla, luego de sus comentarios racistas y xenófobos dirigidos al delantero y capitán de Francia, Kylian Mbappé.

Francia sale en defensa de Mbappé tras insultos racistas

El organismo calificó las expresiones como totalmente aberrantes y sostuvo que este tipo de conductas deben ser perseguidas legalmente, tanto en Francia como en cualquier otro país.

La reacción de la FFF se produjo después que Amarilla publicara mensajes ofensivos tras la eliminación de Paraguay del Mundial 2026.

En uno de los textos difundidos, la legisladora utilizó frases racistas contra Mbappé, lo que desató una fuerte condena desde el fútbol francés y desde autoridades del Gobierno galo.

La federación expresó su “repudio absoluto” al discurso discriminatorio de la senadora y señaló que esas expresiones deshonran a quienes las promueven y difunden en espacios públicos.

También subrayó que los jugadores de la selección representan parte de la identidad nacional francesa, por lo que el ataque contra su capitán fue asumido como una agresión más amplia.

La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, también rechazó las declaraciones de Amarilla.

Ferrari escribió en X que atacar a Kylian Mbappé significa atacar lo que el capitán representa y lo que Francia defiende: libertad, igualdad y fraternidad.

La FFF manifestó su respaldo total a Mbappé, a sus jugadores y a todas las víctimas de comentarios racistas.

El organismo deportivo reiteró que continuará luchando contra el racismo y toda forma de discriminación dentro y fuera del fútbol.

Mbappé respondió directamente a la senadora paraguaya, a quien calificó como una mujer despreciable e indigna de su cargo.

El atacante francés también señaló que Amarilla no representa al pueblo paraguayo, al que reconoció por la pasión y el honor mostrado durante la competición.

Mbappé le contestó a la senadora paraguaya Celeste Amarilla