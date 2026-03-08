Terremoto de 6.5 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka

Un terremoto de magnitud 6.5 se registró hoy a las 17:08 (hora GMT) en el Pacífico frente a las costas de la península de Kamchatka, en Lejano Oriente de Rusia. El sismo se originó a 231 kilómetros de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski a una profundidad de 48 kilómetros.

Sismo de magnitud 6.5 se registra en Rusia este domingo

En Kamchatka se registran terremotos con frecuencia, algunos de los cuales llegan a activar alertas de tsunami en el océano Pacífico y países costeros.

El pasado mes septiembre, se produjo un fuerte sismo de magnitud 7.8 a 128 kilómetros al este de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski, con un hipocentro localizado a 10 kilómetros de profundidad.

La península se encuentra ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más sísmicamente activas del planeta.

A finales de julio, un poderoso terremoto de magnitud 8.8 sacudió las costas de la península y encendió las alarmas en todo el Pacífico.

Fue el sismo más fuerte en la zona desde 1952 y desencadenó alertas de tsunami en varios estados de Estados Unidos, Japón, las islas Kuriles, así como en diversos países de América Latina.