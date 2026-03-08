Terremoto de 6.5 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka

Por Jonathan Morales
58

Un terremoto de magnitud 6.5 se registró hoy a las 17:08 (hora GMT) en el Pacífico frente a las costas de la península de Kamchatka, en Lejano Oriente de Rusia. El sismo se originó a 231 kilómetros de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski a una profundidad de 48 kilómetros.

Sismo de magnitud 6.5 se registra en Rusia este domingo
Sismo de magnitud 6.5 se registra en Rusia este domingo

En Kamchatka se registran terremotos con frecuencia, algunos de los cuales llegan a activar alertas de tsunami en el océano Pacífico y países costeros.

El pasado mes septiembre, se produjo un fuerte sismo de magnitud 7.8 a 128 kilómetros al este de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski, con un hipocentro localizado a 10 kilómetros de profundidad.

La península se encuentra ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más sísmicamente activas del planeta.

A finales de julio, un poderoso terremoto de magnitud 8.8 sacudió las costas de la península y encendió las alarmas en todo el Pacífico.

Fue el sismo más fuerte en la zona desde 1952 y desencadenó alertas de tsunami en varios estados de Estados Unidos, Japón, las islas Kuriles, así como en diversos países de América Latina.

#Rusia