Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel felicitan a Nicaragua por el 47 aniversario de la Revolución

El General de Ejército Raúl Castro Ruz y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, enviaron un mensaje de felicitación a los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo Zambrana, con motivo del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

Miguel Díaz-Canel junto al Comandante Daniel Ortega en Managua

En la comunicación resaltaron los avances alcanzados por Nicaragua en la consolidación de la paz, el desarrollo y la integración, además de reafirmar la voluntad de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de amistad, solidaridad y cooperación entre ambos pueblos.

REPÚBLICA DE CUBA

La Habana, 19 de julio de 2026

Compañero Daniel Ortega Saavedra

Copresidente de la República de Nicaragua

Compañera Rosario Murillo Zambrana

Copresidenta de la República de Nicaragua

Estimados Daniel y Rosario:

En nombre del pueblo, el Partido y el Gobierno de Cuba, llegue a ustedes nuestras más sinceras felicitaciones por el 47 Aniversario de la Revolución Sandinista, proceso que marcó un hito en la lucha por la soberanía, la justicia y la democracia en Nicaragua.

Observamos con admiración los esfuerzos que se han hecho en la tierra de Sandino para consolidar la paz, el desarrollo y la integración, así como para fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Cuba y con los países hermanos de América Latina y el Caribe.

Ratificamos nuestra disposición de continuar trabajando de conjunto, para profundizar las relaciones bilaterales, basadas en la amistad y la solidaridad.

Reciban un caluroso saludo,

Raúl Castro Ruz

General de Ejército

Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba