Capturan en Guatemala a 2 acusados de matar a doctora nica

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala logró la captura este miércoles de dos sujetos señalados como los presuntos autores del asesinato de la doctora nicaragüense Maryini Carrasco López, un crimen que había consternado a la comunidad de la zona y a su tierra natal en Nicaragua.

La doctora nicaragüense Maryini Carrasco López

Los detenidos fueron identificados por las autoridades policiales únicamente por sus nombres de pila: Carlos, de 34 años, y Osvin, de 19.

Además del homicidio de la médico esteliana, ambos son acusados de herir de gravedad con impactos de bala a la ciudadana Rosa Alejandra Cohuoj, de 34 años.

El operativo que dio como resultado la localización y captura de los sospechosos se ejecutó mediante una serie de allanamientos en el municipio de Poptún, perteneciente al departamento de Petén, en el norte del territorio guatemalteco.

El trágico suceso ocurrió el pasado 16 de junio de 2026 en el barrio Ixobel, ubicado en el mismo municipio de Poptún.

En esa ocasión, la doctora Carrasco López, quien era originaria del municipio de San Juan de Limay, en el departamento de Estelí, fue interceptada y atacada con armas de fuego mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta.