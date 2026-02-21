Profesora de 20 años es arrestada en Georgia por presunto abuso a un menor

La Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI), en Estados Unidos, arrestó el miércoles a una profesora de 29 años acusada de abuso sexual a un estudiante, informó el organismo.

Los hechos se remontan al pasado 3 de febrero, cuando la Policía de la ciudad de Leesburg respondió a una solicitud de la Escuela Secundaria del Condado de Lee para investigar una denuncia relacionada con abuso infantil y contacto sexual inapropiado por parte de una empleada.

La institución educativa había reportado la situación tras recibir señales de alerta sobre la conducta de la docente.

Durante la investigación, los agentes del GBI identificaron a Danielle Weaver como la presunta autora de los hechos y a un alumno menor de edad como víctima. La pesquisa se realizó de manera conjunta con la Policía local, asegurando que se recopilaran todas las pruebas necesarias para sustentar la acusación.