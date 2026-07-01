Profesor confiesa asesinato de su cuñada en Long Island, Nueva York

Un respetado profesor de música, identificado como Joseph Horner, de 27 años, fue detenido en Long Island, Nueva York, Estados Unidos, tras confesar el abuso sexual y asesinato de su cuñada, Victoria Castle, de 25 años y estudiante de doctorado.

Profesor de música es detenido por asesinar a su cuñada en Nueva York

El crimen ocurrió el lunes cuando la esposa del agresor y hermana de la víctima se encontraba fuera de la ciudad.

El teacher Horner, quien compartía una vivienda multifamiliar con la joven, le pidió ayuda con engaños para mover un piano en la planta baja; y una vez en el lugar, la atacó por la espalda de forma sorpresiva, para ultrajarla.

Tras cometer el delito, el propio acusado llamó a la línea de emergencias 911 y esperó sentado a la policía para confesar el hecho.

Joseph Horner, el asesino

Victoria Castle fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde minutos después se confirmó su fallecimiento.

Durante la audiencia judicial, la fiscalía reveló que el detenido mantenía una obsesión íntima secreta con la víctima desde el año 2017.

Victoria Castle, la víctima

Joseph Horner fue enviado a prisión preventiva sin derecho a fianza y enfrenta una posible condena de cadena perpetua.

