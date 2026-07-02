Con beso incluido: Alcalde de Oaxaca se casa con un caimán

En las últimas horas, un insólito video se ha vuelto viral en redes sociales y ha dejado boquiabiertos a usuarios de todo el mundo: con beso incluido, el alcalde de una ciudad mexicana se casó con un caimán.

El protagonista de esta historia es Víctor Hugo Sosa, alcalde del municipio de San Pedro Huamelula, en el estado de Oaxaca, México. Lejos de tratarse de una broma o una excentricidad moderna, el matrimonio del funcionario con su «novia caimán» responde a una arraigada costumbre que ha dado la vuelta al planeta a través de las plataformas digitales.

Un ritual de más de 230 años para la prosperidad

Aunque para el ojo extranjero la escena resulta desconcertante, en San Pedro Huamelula casarse con un reptil es un asunto de gran respeto y solemnidad. Se trata de un ritual ancestral que se celebra en la comunidad desde hace más de 230 años.

¿Cuál es el significado de esta tradición? Según las creencias locales de la etnia chontal, el caimán (vestido de blanco como una novia tradicional) representa a una deidad que simboliza a la «Madre Tierra».