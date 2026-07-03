El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la jornada al romper a llorar públicamente durante la ceremonia de despedida del líder supremo , Alí Jameneí. El máximo dirigente iraní falleció en los ataques conjuntos perpetrados por fuerzas militares de Estados Unidos e Israel.

Las impactantes imágenes, difundidas rápidamente por los principales medios locales y agencias internacionales, muestran al alto cargo iraní visiblemente emocionado, derramando lágrimas y mostrando un profundo duelo mientras rendía el último homenaje al fallecido líder espiritual y político de la nación persa.

Máxima tensión en Oriente Medio tras la muerte de Jameneí

La emotiva reacción de Ghalibaf refleja el estado de conmoción que se vive en las altas esferas del poder en Teherán. La pérdida de Alí Jameneí ocurre en un contexto de extrema volatilidad geopolítica, desencadenado por la ofensiva militar coordinada entre Washington y Tel Aviv.