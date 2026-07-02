Ola de calor en Francia deja más de 90 muertos por ahogamiento

Más de 90 personas murieron ahogadas en Francia desde el inicio de la ola de calor registrada el 19 de junio, informó la ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, quien llamó a evitar conductas de riesgo al buscar alivio en el agua.

Calor extremo dispara muertes por ahogamiento en Francia

La funcionaria advirtió que prácticas como lanzarse desde puentes o bañarse en canales sin vigilancia aumentan el peligro, especialmente durante episodios de altas temperaturas.

Ferrari reconoció que el país también enfrenta un problema de acceso a piscinas, sobre todo en zonas rurales, donde las renovaciones de infraestructura resultan más difíciles.

La ola de calor ya finalizada dejó preocupación entre las autoridades sanitarias, aunque todavía no existe una cifra global de mortalidad atribuida directamente al episodio.

La agencia pública de sanidad indicó que solo entre el 24 y el 26 de junio se registraron alrededor de 1,000 fallecimientos más de los esperados para un período de tres días.

El 85 % de esas muertes correspondió a personas de 65 años o más, con un incremento notable en los domicilios.

El calor extremo suele empujar a muchas personas a buscar ríos, canales, lagos o zonas no habilitadas para bañarse, lo que aumenta el riesgo cuando no hay socorristas ni condiciones seguras.

Las autoridades insistieron en la necesidad de elegir espacios supervisados y evitar saltos o entradas bruscas al agua, especialmente cuando el cuerpo está expuesto a temperaturas elevadas.

Francia se prepara ahora para una nueva subida de temperaturas a partir de este jueves y durante el fin de semana.

Los servicios meteorológicos prevén máximas superiores a los 30 grados en casi todo el país y picos por encima de los 35 grados en zonas del sur, especialmente en Languedoc-Roussillon y en los alrededores de Toulouse y Burdeos.