Muere fisicoculturista a los 26 años tras varios días con sus labios morados
El fisicoculturista y creador de contenido chino Bi Jiaqi falleció a los 26 años de manera repentina.
Según reportes, el joven falleció mientras dormía, luego de presentar durante varios días una coloración morada en los labios, sin que hasta ahora se haya esclarecido la causa de su muerte.
Bi Jiaqi era ampliamente conocido en plataformas digitales, donde compartía contenido relacionado con el fisicoculturismo, rutinas de entrenamiento y aspectos de su vida diaria.
Su disciplina y constancia lo convirtieron en una figura admirada dentro de la comunidad fitness.