Mata a su expareja prendiéndole fuego en plena calle en Argentina

Por Quique GonCan
La víctima sufrió quemaduras en el 70 % del cuerpo.

Un hombre roció con combustible y prendió fuego a su expareja tras encontrarla en la calle con su nuevo novio, en la zona norte del conurbano de Buenos Aires (Argentina), informan medios locales.

La mujer, identificada como Ana Clara Luna, de 31 años, sufrió quemaduras en el 70 % del cuerpo y tuvo que ser trasladada a un hospital, donde falleció pocas horas después debido a la gravedad de las heridas.

Cámaras de seguridad registraron el momento en el que la víctima sale corriendo envuelta en llamas antes de caer al suelo, donde testigos la socorrieron.

