Lluvias dejan 8 muertos y 11 mil evacuados en Brasil

Ocho personas murieron, incluyendo un bebé de 6 meses y dos niños de uno y siete años, por los temporales que azotan el noreste de Brasil los cuales obligaron a 11,000 personas a abandonar sus hogares hoy domingo.

Brasil: deslizamientos matan familia con bebé y niños

Los deslizamientos de tierra en la región metropolitana de Recife, capital de Pernambuco, cobraron 6 de las víctimas fatales cuando la tierra saturada de agua sepultó viviendas enteras.

El estado de Pernambuco tiene 27 municipios en situación de emergencia mientras las lluvias intensas que comenzaron el viernes continúan castigando la región, según informaron medios brasileños.

Al menos 9,400 personas fueron desplazadas en Pernambuco. De estas, unas 1,600 perdieron completamente sus viviendas, agravando la crisis humanitaria.

Mientras que, en el vecino estado de Paraíba, dos personas murieron por descargas eléctricas. Las autoridades evacuaron a 1,500 familias de zonas de riesgo.

🇧🇷⛈️Lluvias torrenciales en Brasil convierten calles en ríoshttps://t.co/LASJXUts6d



Lluvias torrenciales han provocado fuertes inundaciones en los estados brasileños de Pernambuco y Paraíba. Debido a las precipitaciones, han fallecido 6 personas. pic.twitter.com/b1hySmiCVP — RT en Español (@ActualidadRT) May 3, 2026

Inundaciones repentinas amenazan Recife

Las lluvias persistentes generaron inundaciones repentinas en varias localidades. Los nuevos focos de inestabilidad incrementan el riesgo en Recife y sus alrededores.

La saturación del suelo por las precipitaciones continuas provocó los deslizamientos mortales que sepultaron a las tres criaturas y otros pobladores.

«Al menos 27 municipios continúan en situación de emergencia, con equipos desplegados para tareas de rescate y asistencia», informó la Defensa Civil regional mientras las lluvias mantienen en alerta máxima al noreste brasileño.