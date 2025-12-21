Masacre en Sudáfrica: 9 muertos tras tiroteo en taberna

Un tiroteo masivo sacudió la madrugada de hoy domingo un municipio cercano a Johannesburgo, en Sudáfrica. Al menos 9 personas murieron y otras 10 resultaron heridas cuando un grupo de atacantes abrió fuego indiscriminadamente contra los clientes de una taberna en Bekkersdal, según informó la Policía sudafricana.

Sudáfrica buscan a 12 sospechosos de tiroteo con 9 fallecidos

Las autoridades iniciaron una intensa búsqueda de los responsables que llegaron en dos vehículos y desataron el terror en plena noche.

El ataque ocurrió a la 1:00 de la madrugada, hora local, cuando los clientes desprevenidos disfrutaban de su noche en la taberna. Los criminales, aproximadamente 12 individuos, arribaron al lugar en una combi blanca y un sedán plateado.

«Los sospechosos desconocidos abrieron fuego contra los clientes de la taberna y siguieron disparando al azar mientras huían del lugar«, publicó la Policía en sus redes sociales oficiales.

Las autoridades montaron un operativo para dar con los criminales que lograron escapar tras la masacre. La investigación apenas comienza y los agentes pidieron información a posibles testigos para ubicar a los responsables.

La escena del crimen quedó marcada por casquillos de bala y manchas de sangre, según reportaron medios locales que llegaron al lugar tras conocerse la noticia.

Este tiroteo se suma a una serie de masacres que azotaron Sudáfrica en los últimos meses. El pasado 6 de diciembre, otro ataque similar dejó 12 muertos y 14 heridos en un albergue del municipio de Saulsville, al oeste de Pretoria.

La cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas ya que varios de los heridos se encuentran en estado crítico en hospitales locales.