Suben a 10 los policías muertos tras ataque en Pakistán

Un ataque contra un puesto de control policial dejó 10 agentes muertos y al menos 22 hospitalizados en el distrito de Hangu, en el noreste de Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán.

Ataque deja 10 policías muertos en Pakistán

El balance fue actualizado por el ministro de Información de la provincia de Jaiber Pastunjuá, Shafi Jan, quien confirmó que la cifra de policías fallecidos subió de 7 a 10.

Entre los agentes caídos se encuentra un subcomisario, según detalló el funcionario en un mensaje publicado en redes sociales.

Jan calificó el hecho como un “atentado terrorista” y expresó sus condolencias a las familias de los policías fallecidos.

El ministro provincial describió el ataque como un acto “triste y extremadamente cobarde”.

También aseguró que los responsables “nunca lograrán sus objetivos nefastos”.

Además de los agentes muertos, al menos 22 policías fueron trasladados a centros hospitalarios por las heridas sufridas durante el ataque.

Hasta el momento, ningún grupo reivindicó la acción armada.

Tras el atentado, la Policía sostuvo un intercambio de disparos con los presuntos atacantes.

Las autoridades reportaron que 8 presuntos terroristas fueron abatidos y otros 6 resultaron heridos durante la respuesta policial.

El Gobierno provincial afirmó que acompañará a las familias de los agentes fallecidos y que les brindará la ayuda posible en medio del duelo.