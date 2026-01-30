Joven mata a balazos a su hermana de 13 años por error

La joven Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, se entregó a las autoridades dominicanas y ahora afrontará un pedido de prisión preventiva por el presunto asesinato de su hermana, de 13 años. El miércoles realizó varios disparos en el municipio San Francisco de Macorís, como captó una cámara de seguridad. «Yo pensé que iba a salvar a mi hermana de un monstruo, y el monstruo terminé siendo yo», dijo. Según sus declaraciones, el objetivo era su cuñado, pero la menor «se interpuso como un escudo».