Joven mata a balazos a su hermana de 13 años por error
La joven Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, se entregó a las autoridades dominicanas y ahora afrontará un pedido de prisión preventiva por el presunto asesinato de su hermana, de 13 años. El miércoles realizó varios disparos en el municipio San Francisco de Macorís, como captó una cámara de seguridad. «Yo pensé que iba a salvar a mi hermana de un monstruo, y el monstruo terminé siendo yo», dijo. Según sus declaraciones, el objetivo era su cuñado, pero la menor «se interpuso como un escudo».
Joven mata a su propia hermana en el sector Taína, San Francisco de Macorís.— Atracos RD (@atracosrd) January 29, 2026
La víctima mortal fue identificada como Aneisy Ceballos, de 14 años de edad, quien falleció a causa de múltiples impactos de bala. En el mismo hecho resultó herido su cuñado, cuya identidad no ha sido… pic.twitter.com/zvet3kh9X2