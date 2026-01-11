Inundaciones repentinas golpean el centro de El Salvador

Fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas en diversos sectores del Área Metropolitana de San Salvador y la zona central de El Salvador la noche del pasado sábado. La residencial Ciudad Marsella, ubicada en San Juan Opico, departamento de La Libertad, resultó particularmente afectada con aproximadamente 20 viviendas dañadas por el agua.

Emergencia por inundaciones repentinas en San Salvador

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes donde se observa cómo el agua con lodo entró a las viviendas y anegó las calles de la comunidad. El impacto directo de las precipitaciones convirtió algunas zonas residenciales en verdaderas lagunas.

«Parece que pasó un río por encima de las casas», comentó un vecino en un video que circuló ampliamente. La situación recordó a muchos el tapudo de agua que suele formarse en las zonas bajas durante la temporada lluviosa.

Cantidades de lluvia registradas

Agua y lodo invaden casas en El Salvador tras lluvia intensa

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN) reportó que entre las 7:00 de la mañana del sábado y las 7:00 de la mañana del domingo, las mayores precipitaciones se registraron en:

Ilobasco, Cabañas: 17 milímetros

Chiltiupán, La Libertad: 15.8 milímetros

Los Naranjos, Sonsonate: 11.1 milímetros

Las Flores, Chalatenango: 9.4 milímetros

San Salvador (Observatorio Ambiental): 8.9 milímetros

Pronóstico para los próximos días

A pesar del susto que se llevaron los residentes, el pronóstico para este domingo no anunció más lluvias, aunque sí vientos del norte que continuarán hasta el martes, según indicó el Marn.

La medición técnica de la lluvia resulta reveladora: Un milímetro significa que cayó un litro de agua por cada metro cuadrado de superficie, lo que explica por qué una acumulación de apenas 15.8 milímetros en áreas cercanas a San Juan Opico bastó para causar esos estragos.