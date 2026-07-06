Capturan a nicaragüense por alardear vínculos con MS-13 en Salvador

Tras las rejas fue puesto el nicaragüense Holvin Florentino Sánchez, de 20 años, luego de ser detenido por las autoridades en Santa Rosa de Lima, La Unión Norte, El Salvador, por andarse jactando de pertenecer a la mara MS-13.

Holvin Florentino Sánchez, de 20 años,

De acuerdo con informes, elementos de la Fuerza Armada de El Salvador lo interceptaron y, tras inspeccionar su celular, le hallaron fotografías en las que aparecía junto a supuestos integrantes de la MS-13.

Además, en las imágenes aparecía presuntamente realizando señas asociadas a esa estructura criminal.

La Policía Nacional Civil informó que el pinolero permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones para determinar sus posibles vínculos con organizaciones delictivas.

En caso de comprobarse su participación o pertenencia a estructuras criminales, podría enfrentar un proceso judicial y, de acuerdo con las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno salvadoreño, ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad.

No obstante, hasta el momento las autoridades no han confirmado que ese traslado vaya a realizarse.

Las investigaciones siguen en curso y serán las autoridades competentes quienes determinen la situación legal del detenido conforme avance el proceso.