El Salvador se prepara para enfrentar una semana crítica bajo condiciones climáticas extremas. Luego de que las tormentas de las últimas horas provocaran el colapso de calles y graves daños materiales en el departamento de Santa Ana

La noche de ayer 5 de junio, el departamento de Santa Ana revivió escenarios de alta vulnerabilidad debido a las intensas precipitaciones que azotaron el territorio. Las tormentas registradas en horas de la noche provocaron el colapso inmediato de los sistemas de drenaje en distintos sectores de la ciudad, dejando varias calles y avenidas completamente anegadas.

En cuestión de minutos, las vías públicas se transformaron en auténticos ríos caudalosos, generando graves complicaciones para los peatones y paralizando por completo el tráfico vehicular. La fuerza de las correntadas y las crecidas repentinas tomaron por sorpresa a decenas de personas que intentaban regresar a sus hogares.

Entre los incidentes más graves reportados durante la noche, los equipos de emergencia tuvieron que desplegarse de manera urgente sobre la 25.ª Calle Poniente. En este punto, la fuerza de la corriente atrapó a un conductor, cuyo vehículo comenzó a ser arrastrado por el agua de forma peligrosa. Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de socorro, el ciudadano fue evacuado de forma segura y trasladado hacia una zona protegida, evitando que el hecho pasara a mayores o terminara en una tragedia humana.

Sin embargo, el balance material fue cuantioso en otros puntos del municipio: varias unidades de transporte y vehículos particulares resultaron severamente afectados y con graves daños estructurales tras quedar atrapados en las inundaciones o ser arrastrados por las corrientes.

La fuerte tormenta también impactó algunos centros hospitalarios que resultaron afectados. Mientras tanto, los habitantes de las colonias y comunidades más vulnerables del departamento manifestaron su profunda preocupación ante la situación. Muchos de ellos aseguraron que permanecieron en vela por temor a que las lluvias continúen y provoquen nuevos desbordamientos o inundaciones dentro de sus viviendas en las próximas horas.

De acuerdo con los informes técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), junto a los análisis meteorológicos presentados por el salvadoreño, el ingeniero Moisés Urbina, las lluvias previas en Santa Ana han sido causadas por núcleos de convección aislados y sistemas que descienden desde Honduras.