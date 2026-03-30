“Influencer” agrede a su hijo en plena transmisión en vivo: «Si lo que quiere son golpes, golpes le voy a dar»

Dileisy Yokasta García, originaria de República Dominicana, terminó en escándalo tras mostrarse atacando a su pequeño hijo. Las imágenes, que rápidamente circularon por redes sociales, causaron conmoción y desataron el repudio de miles de usuarios.

Todo comenzó cuando la influencer inició un live en TikTok. Mientras se encontraba frente a la cámara, su hijo empezó a llorar, y la reacción de Dileisy fue inmediata y alarmante. «¿Tú quieres golpes? Ven, dime si tú quieres golpes», le cuestionó, visiblemente molesta.

En el video, el menor sigue llorando mientras la mujer lo increpa y le suelta un manotazo, además de arrebatarle algo de las manos, provocando más llanto.

La escena escaló cuando Dileisy salió momentáneamente del cuadro y se escucharon golpes junto al llanto más fuerte del niño, lo que evidenció que la agresión física continuaba fuera de cámara.

«Si lo que quiere es golpes, golpes le voy a dar», expresó la influencer con aparente seguridad tras el hecho, generando aún más indignación entre los espectadores que seguían la transmisión.

Luego de ver el video, la policía actuó y detuvo a Dileisy Yokasta García. A la influencer dominicana la denunciaron por pegarle y gritarle a su hijo, pero también por preferir seguir grabando en vivo que atender al niño, algo que hace que su situación sea mucho más grave ahora.