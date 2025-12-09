Indonesia: Incendio en edificio Terra Drone deja 20 muertos

Al menos 20 personas perdieron la vida este martes tras un devastador incendio en un edificio de oficinas de 7 pisos ubicado en la capital indonesia, Yakarta, específicamente en el distrito de Kemayoran.

Tragedia en Yakarta: incendio mortal en edificio Terra Drone

Las autoridades confirmaron el saldo provisional mientras advierten que la cifra de víctimas podría aumentar a medida que los equipos de rescate logren acceder a los pisos superiores del inmueble conocido como Terra Drone, donde aún no han podido ingresar completamente.

El jefe de la Policía de Yakarta Central, Susatyo Purnomo Condro, detalló ante medios que «han sido extraídos los cuerpos de 20 víctimas tras una segunda inspección«, confirmando que los cadáveres ya fueron trasladados a un hospital para su identificación forense.

Condro reveló que los agentes solo han logrado acceder hasta ahora a cinco de los siete pisos del inmueble, manteniendo la incertidumbre sobre posibles víctimas atrapadas en los niveles superiores.

«Los agentes han empezado a entrar a la quinta y la sexta planta para evacuar a víctimas», afirmó el oficial, reconociendo implícitamente que las labores de búsqueda continúan bajo condiciones extremadamente peligrosas mientras bomberos y equipos especializados luchan contra escombros y gases tóxicos.

Hasta el momento, las autoridades indonesias no han determinado el origen del siniestro que consumió el edificio Terra Drone, una estructura dedicada principalmente a tiendas y oficinas en el corazón del distrito de Kemayoran.

La falta de información sobre las causas del incendio alimenta especulaciones sobre posibles fallas eléctricas, negligencia en protocolos de seguridad o incluso materiales inflamables almacenados irregularmente, hipótesis que deberán ser confirmadas tras las investigaciones correspondientes.

Condro enfatizó que los agentes siguen realizando revisiones exhaustivas en la zona siniestrada para intentar hallar otras víctimas, reconociendo que la magnitud de la tragedia aún no ha sido completamente dimensionada.

La evacuación de los pisos superiores representa el mayor desafío operativo, con equipos trabajando contra reloj mientras familias angustiadas esperan noticias de sus seres queridos en las inmediaciones del edificio colapsado.