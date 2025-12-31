Indonesia elevó alerta por volcán en Aceh, una región golpeada por inundaciones

Indonesia elevó el nivel de alerta para el volcán Monte Bur Ni Telong al segundo más alto tras detectar un incremento en su actividad sísmica. Las autoridades indonesias tomaron esta medida en la provincia de Aceh, la región más occidental del país, donde este coloso de 2,624 metros ya provoca temor entre pobladores que apenas se recuperan de recientes inundaciones.

Aumenta peligro en Monte Bur Ni Telong tras varios terremotos

El estratovolcán registró al menos siete sismos el martes por la noche que se sintieron a unos 5 kilómetros de distancia, según informó Lana Saria, jefa interina de la Agencia Geológica del Ministerio de Energía.

Los aparatos de monitoreo detectaron siete terremotos volcánicos superficiales, 14 sismos profundos y dos movimientos tectónicos en la zona. Esta actividad no es nueva, pues comenzó en julio, pero se intensificó considerablemente en los últimos dos meses.

«Las réplicas tras eventos tectónicos locales indican que la actividad del magma se desencadena fácilmente por perturbaciones tectónicas», explicó Saria. Aunque el volcán permanece visible sin fumarola en el cráter, las autoridades advierten sobre posibles explosiones freáticas y gases peligrosos.

Evacuaciones masivas en zona ya afectada

Alerta en Indonesia por la erupción del Monte Bur Ni Telong

Más de 2,500 habitantes de cuatro aldeas en mayor riesgo fueron evacuados a refugios gubernamentales. La situación es especialmente preocupante porque la región de Bener Meriah apenas se recupera de las catastróficas inundaciones que afectaron a 52 ciudades en Sumatra.

Tagore Abubakar, el funcionario de mayor rango de la zona, explicó que las autoridades temen que las fuertes lluvias combinadas con la actividad volcánica empeoren las condiciones. Algunos pobladores huyeron a casas de familiares en la regencia vecina de Aceh Central.

Indonesia, con sus más de 280 millones de habitantes, tiene más de 120 volcanes activos. El país sufre constante actividad volcánica por encontrarse en el «Anillo de Fuego», una serie de fallas sísmicas que rodean el Océano Pacífico.

Los recientes desastres naturales en la zona ya dejaron 1,154 muertos, 165 desaparecidos y más de 7,000 heridos según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. Solo en Bener Meriah, 31 personas perdieron la vida y 14 siguen desaparecidas tras las inundaciones que interrumpieron el acceso a aldeas remotas.