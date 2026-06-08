Dos estadounidenses mueren al estrellarse avioneta en República Dominicana

Dos tripulantes murieron ayer domingo cuando una avioneta ejecutiva se accidentó al intentar regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana, tras declararse en emergencia poco después del despegue.

La aeronave, identificada con matrícula N318JF, había salido desde La Romana con destino a Austin, Texas, en Estados Unidos, cuando reportó problemas y solicitó retornar a la terminal aérea.

De acuerdo con medios dominicanos y reportes citados por autoridades, el avión se declaró en emergencia cuando se encontraba a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.

La tripulación notificó a la torre de control la pérdida de potencia en uno de los motores y pidió autorización para volver de inmediato al aeropuerto.

Durante la maniobra de aterrizaje de emergencia ocurrió el accidente, que cobró la vida de las dos personas que iban a bordo.

Las víctimas fueron identificadas como Erick Javier Diago y Rudy Ghazal, ambos de nacionalidad estadounidense.

Erick Javier Diago y Rudy Ghazal

Según los reportes, ellos eran los únicos ocupantes de la aeronave, que realizaba un vuelo de carácter ejecutivo.

El aparato fue descrito como un Gulfstream G200, un avión ejecutivo fabricado en 2004 por Israel Aircraft Industries, utilizado para transporte corporativo y vuelos internacionales.

Las autoridades precisaron que la matrícula estadounidense estaba registrada a nombre de una empresa de aviación ejecutiva.

Registros aeronáuticos citados por medios dominicanos señalan que la aeronave pertenece a Aibonito Aviation, con sede en San Juan, Puerto Rico.

El caso quedó bajo investigación del Instituto Dominicano de Aviación Civil y de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, que deberán determinar las causas exactas del siniestro.