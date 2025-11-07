Helicóptero privado se estrella contra una vivienda en Rusia dejando 4 muertos

Un accidente aéreo sembró el pánico en la localidad de Achi-Su, en la república rusa de Daguestán, donde un helicóptero privado se estrelló contra una vivienda deshabitada este viernes, dejando un saldo trágico de cuatro personas muertas y tres heridos.

Tragedia aérea en Daguestán: helicóptero privado deja cuatro muertos al estrellarse contra una casa

El tremendo impacto provocó un voraz incendio que complicó las labores de rescate, según reportaron las autoridades del Ministerio de Situaciones de Emergencia (MChS) de la región.

La aeronave se encontraba en pleno vuelo cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control y se precipitó a tierra justo cuando se dirigía hacia un centro turístico de la zona. Las imágenes compartidas por testigos muestran una columna de humo negro elevándose sobre el lugar del siniestro, mientras los equipos de emergencia trabajaban contrarreloj para rescatar a los ocupantes.

A bordo del helicóptero viajaban siete personas en total. Cuatro de ellas perdieron la vida de manera instantánea por el brutal impacto, mientras que las otras tres fueron rescatadas con vida pero con diversas lesiones.

«Uno de los heridos se encuentra en estado grave, mientras que dos presentan lesiones de moderada gravedad», detallaron fuentes del MChS a medios locales, sin revelar la identidad de las víctimas.

Origen del helicóptero siniestrado

«Según las autoridades, el helicóptero pertenecía a una empresa que se especializa en la producción de equipos de aviación», confirmó el Ministerio de Situaciones de Emergencia en su comunicado oficial, sin dar más detalles sobre la compañía propietaria o el modelo exacto de la aeronave siniestrada.

Las autoridades rusas iniciarion una exhaustiva investigación para determinar las causas exactas de este fatal accidente. Entre las hipótesis preliminares se barajan desde fallos mecánicos hasta posibles errores humanos, aunque será necesario recuperar la caja negra del aparato para establecer con certeza qué provocó la caída.

Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona para asegurar que el incendio provocado por el impacto no se propague a otras viviendas cercanas, mientras que los heridos han sido trasladados a centros hospitalarios cercanos donde reciben atención especializada.