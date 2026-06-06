Localizan 72 kilos de cocaína ocultos en un camión abandonado en Guatemala

Una diligencia en un cañaveral de la finca Flamenco, en la zona 4, permitió localizar los paquetes rectangulares tras una denuncia anónima, según informó la Policía Nacional Civil en sus redes oficiales.

Las autoridades de Guatemala localizaron y decomisaron 72 kilos de cocaína ocultos en un camión abandonado en el departamento de Retalhuleu, según informó la Policía Nacional Civil (PNC) a través de sus redes oficiales. El hallazgo se produjo durante una diligencia en un cañaveral de la finca Flamenco, ubicada en la zona 4 de Retalhuleu, después de que una denuncia anónima alertara sobre la presencia del vehículo sospechoso en el lugar.

Según detalló la Policía Nacional Civil, agentes de la Comisaría 34 acudieron al sitio y encontraron un camión marca JAC, con placas de circulación C-575CBJ, que presentaba daños en su estructura. Ante esta situación, se coordinó la intervención de investigadores de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público para realizar la inspección correspondiente.

Durante la revisión, el agente canino Héctor detectó posibles ilícitos ocultos en la palangana del camión. Al inspeccionar los compartimientos con doble fondo, las autoridades localizaron 72 paquetes rectangulares. Las pruebas de campo practicadas por los especialistas antinarcóticos confirmaron que el contenido era cocaína. La droga fue embalada por el Ministerio Público y trasladada a las bodegas de la SGAIA para su resguardo y análisis, mientras que el camión quedó consignado y fue trasladado al predio correspondiente. Las imágenes del operativo, que muestran el camión y los paquetes de cocaína, fueron publicadas por la PNC en sus redes oficiales.