Grúa cae sobre tren en movimiento y deja 31 muertos en Tailandia

Una grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros en movimiento hoy en Tailandia, provocando la muerte de al menos 31 personas y dejando 64 heridos. El trágico accidente ocurrió cerca de la localidad de Ban Thanon Kot, en la provincia interior de Nakhon Ratchasima, mientras el tren cubría la ruta entre Bangkok y Ubon Ratchathani.

Tragedia ferroviaria en Tailandia: 31 muertos tras caída de grúa

El Ministerio de Sanidad tailandés confirmó el balance a través de un comunicado en redes sociales, mientras los equipos de rescate continúan trabajando para liberar a pasajeros atrapados entre los restos del tren descarrilado.

La tragedia ocurrió alrededor de las 9:45 hora local, cuando el enorme brazo metálico se precipitó sobre el convoy que transportaba decenas de pasajeros. El impacto provocó que varios vagones salieran de las vías, generando escenas de caos y desesperación.

Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar y montaron un operativo para rescatar a las víctimas entre los hierros retorcidos. La zona quedó convertida en un escenario desolador con restos del tren esparcidos a lo largo de la vía.

31 muertos y 64 heridos en brutal accidente ferroviario tailandés

La empresa de Ferrocarriles Estatales de Tailandia junto al Departamento de Transporte Ferroviario iniciaron una investigación sobre las causas del siniestro. Lo peculiar es que la zona del accidente formaba parte de un proyecto para mejorar la línea de alta velocidad que atraviesa la provincia.

«El furgón de la grúa quedó completamente destruido y los vagones del tren parecían haberse doblado como si fueran de papel», relató un testigo a medios locales, describiendo la magnitud del impacto.

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🔴 Una grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros en el noreste de Tailandia, dejando al menos 32 muertos.#Tailandia#Urgentepic.twitter.com/nLwK76Ht3O — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) January 14, 2026

Autoridades exigen responsables

El primer ministro interino, Anutin Charnvirakul, lamentó la tragedia y aseguró que lo sucedido será «debidamente investigado» para que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

«Si se descubre que es la empresa constructora la responsable, tendrá que haber consecuencias. Cuando se producen estos incidentes, debe haber respuesta. Alguien tiene que pagar por fracasar a la hora de supervisar este proyecto de forma apropiada», declaró el primer ministro según la cadena Thai PBS.