Doble femicidio en Argentina: Madre e hija son asesinadas y luego quemadas

Una mujer y su hija fueron halladas muertas en su casa de Bahía Blanca, Argentina, luego de un incendio en su vivienda que inicialmente parecía accidental. Sin embargo, la investigación reveló que se trató de un doble femicidio y las llamas habrían sido causadas intencionalmente para encubrir el crimen. Los cuerpos se encontraban calcinados, acostados en uno de los dormitorios de la casa ubicada en el barrio Thompson, generando conmoción entre los vecinos que conocían a las víctimas desde hace décadas.

Myriam Adriana Velázquez y su hija Mariana Belén Bustos

Fuentes de la investigación confirmaron al diario Clarín que «no hay duda de que se trata de un doble homicidio. El fiscal está trabajando contra reloj para encontrar al autor o los autores. En la tarde del miércoles se realizará la autopsia y se conocerán los resultados preliminares».

El hallazgo ocurrió en una vivienda de Santa Fe al 2300, en el barrio Thompson, ubicado en las cercanías del Mercado de Abasto. Cerca de la una de la madrugada, un vecino llamó al 911 para denunciar un incendio que había comenzado a consumir la propiedad.

Al llegar la Policía y Bomberos del Cuartel Central de Bahía Blanca, encontraron los dos cuerpos. Según confirmaron fuentes oficiales, se trata de Myriam Adriana Velázquez (52) y Mariana Belén Bustos (25), madre e hija que residían en el lugar desde hace tres décadas.

Crimen planificado

Los primeros indicios de un posible femicidio aparecieron con el hallazgo de restos de gasolina adentro de la casa, indicando que el incendio había sido provocado intencionalmente. Además, un vecino declaró que escuchó dos detonaciones cerca de las 10:30 pm, similares a las de un arma de fuego, y luego vieron a una persona saliendo en moto de la casa.

«En ese momento yo no estaba, me había ido a jugar al fútbol. Mi hijo vio salir una moto roja, cruzar la reja de la propiedad. Nunca sospechó, pero cuando vio que se prendía fuego, junto a otros vecinos entró a intentar sofocar las llamas. Pero había tanto humo que se sofocaban«, contó a la prensa Daniel, uno de los vecinos testigos del incidente.

El vecino proporcionó detalles cruciales sobre la secuencia temporal de los eventos: «Tengo una cámara que registra el ruido de una detonación alrededor de las 22:30″, precisó el hombre. «Hubo casi una hora entre ese estruendo y que se fue el motociclista. El incendio fue unos 10 minutos después. Mi hijo vio salir a una persona grande, pero no lo miró como sospechoso. Él ya declaró en la comisaría«, añadió el testigo.

Esta información es fundamental para la investigación, ya que establece un patrón temporal que sugiere que el asesino permaneció en la propiedad durante casi una hora después de cometer el crimen, posiblemente para preparar el incendio que encubriría las evidencias.

Perfil de las víctimas

Daniel, visiblemente afectado por la tragedia, describió a las víctimas como personas respetables y trabajadoras: «Las fallecidas llevan 30 años viviendo acá. Ambas habían sufrido la pérdida del jefe del hogar quien murió hace dos años de un cáncer fulminante. Eran mujeres sanas, trabajadoras, sin problemas con nadie, humildes, respetuosas».

El vecino expresó su desconcierto ante el crimen: «No era gente jodida, no sabés qué pensar, no entiendo. Toda la vida estuvieron acá», resumió Daniel, todavía en shock por la noticia que ha enlutado al barrio Thompson donde las mujeres eran conocidas y respetadas por toda la comunidad.

La autopsia será fundamental para confirmar si las mujeres fueron asesinadas a tiros antes del incendio, lo que concordaría con las detonaciones escuchadas por los vecinos. También se supo que uno de los celulares de las víctimas aún no fue encontrado, por lo que eso podría ser otro indicio importante sobre el autor del doble crimen.