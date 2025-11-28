Devastadoras inundaciones dejan casi 400 muertos en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka

El número de fallecidos a causa de las inundaciones en el sur y sureste de Asia se elevó este viernes, alcanzando casi 400 personas

El balance de las inundaciones que golpean el sur y el sureste de Asia subió considerablemente este viernes y se acerca al umbral de los 400 muertos, con al menos 174 víctimas en Indonesia, 145 en Tailandia y 69 en Sri Lanka.

Las mismas escenas se repiten en los tres países: ciudades bajo el agua, habitantes aislados y deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias que castigan la región desde hace varios días.

En la isla indonesia de Sumatra, las inundaciones y los deslizamientos de tierra dejaron al menos 174 muertos y 80 desaparecidos, según el balance oficial más reciente.