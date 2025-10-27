Desaparecen seis pescadores tras naufragio en Indonesia

Una embarcación pesquera con 14 tripulantes a bordo naufragó en las aguas de la provincia de Kalimantan Oriental, Indonesia, dejando a seis personas desaparecidas y solo ocho sobrevivientes.

Tragedia en Kalimantan Oriental: intensa búsqueda de desaparecidos tras hundimiento de barco pesquero

El barco, identificado como KM Mina Maritim 148, se hundió el domingo en la regencia de Berau en medio de condiciones meteorológicas extremas, según explicó el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Balikpapan, Dody Setiawan, en declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticias Antara.

Tras el naufragio, un equipo de rescate comenzó una búsqueda intensiva para dar con el paradero de los seis pescadores que se encuentran desaparecidos, mientras las familias esperan noticias en medio de la incertidumbre.

Indonesia, que cuenta con más de 17,000 islas, depende enormemente de los barcos como medio de transporte, especialmente en comunidades pesqueras como las de Kalimantan Oriental.