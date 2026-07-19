El Gobierno de Nicaragua brindó una cordial bienvenida a una delegación de periodistas y directivos de la República Popular China, pertenecientes al Grupo de Medios de China (CMG) / CGTN en Español y a la Agencia de Noticias Xinhua, quienes arribaron al país en el marco de una visita oficial de cooperación y cobertura informativa.

Nicaragua recibe a delegación de comunicadores de medios de China

La delegación de los medios asiáticos está integrada por la periodista Kaidi Lao, representante de CGTN en Español; Wu Hao, director de la Oficina de la Agencia de Noticias Xinhua en México; José Gabriel Martínez, corresponsal de dicha oficina; y Ye Junyang, director de Relaciones Públicas de la Oficina Regional para América Latina de Xinhua.

Los comunicadores fueron recibidos por el compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de los Medios del Poder Ciudadano de Nicaragua.

Durante su estancia en el territorio nacional, los comunicadores y directivos chinos mantendrán una agenda de trabajo conjunta con los medios locales y participarán como invitados especiales en los actos conmemorativos centrales del 47° aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.