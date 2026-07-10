Asamblea rinde homenaje al PCCh por 105 aniversario
La Asamblea Nacional de Nicaragua celebró este viernes una Sesión Especial en homenaje al 105 aniversario del Partido Comunista de China (PCCh), organización política en el gobierno que ha transformado a la República Popular China en una potencia económica mundial, logrando sacar a millones de personas de la pobreza extrema y promoviendo la justicia social.
Durante la sesión se destacó que, desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 2021, China y Nicaragua han experimentado un rápido desarrollo en sus lazos bilaterales.
En este periodo se han ejecutado diversos proyectos solidarios, de inversión, financiamiento y promoción comercial en beneficio de ambos pueblos.
En la ceremonia participaron representantes del Gobierno de Nicaragua, diputados, autoridades de instituciones del Estado, miembros del cuerpo diplomático e invitados especiales.
Así mismo participó, el asesor presidencial para la Promoción de Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, Laureano Ortega Murillo, quien trasladó las felicitaciones de los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y al Partido Comunista de China.
Además, reafirmó la cercanía entre ambas naciones al expresar: «Continuaremos avanzando en esta senda de victorias conjuntas»; al tiempo que destacó que los proyectos impulsados entre ambos países contribuyen al bienestar del pueblo nicaragüense.