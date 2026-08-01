Rapero mexicano Soldis C4 fue ultimado a balazos en Guadalajara

El rapero y productor musical Jesús Alejandro Hinojosa Vargas, conocido como Soldis C4, fue asesinado a balazos en la ciudad de Guadalajara, México.

El artista de 30 años se preparaba para grabar un videoclip en la avenida Ahuehuetes cuando un hombre enmascarado le disparó al menos cuatro veces y huyó en motocicleta.

Soldis C4 destacó en la escena del rap mexicano con canciones como ‘Fuego’ y ‘Turbio’, además de trabajar como mánager y productor.